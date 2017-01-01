NOW أخبـار

رأي

ميشال عون

الـيـاس الزغـبـي

أي دور وأي رسالة؟

كلّ الوقائع السياسيّة منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة في 31 تشرين الأوّل الفائت، تؤكّد أنّ لبنان دخل مرحلة تدوير الأزمات وإدارتها، وليس حلّها

24 كانون الأول 2016

ملفّــات

ميشال عون

NOW

حكومة الحريري الثلاثينية

بعد شهر ونيّف من الأخذ والردّ والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت حكومة العهد الأولى لتفتح الطريق أمام "معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير"

19 كانون الأول 2016

رأي

عون وبري

الـيـاس الزغـبـي

سقوط على طريق بعبدا

بعد "جهاده" في حلب، كان لا بدّ لـ"حزب الله" أن يولي اهتمامه "جهاد" عين التينة، فأعاد تصليب موقف "مكلَّفه الشرعي" نبيه برّي

17 كانون الأول 2016

رأي

وزير الخارجية الأميركية في السعودية

لي أ كايزي & دايفيد ريفكين

أوقفوا "جاستا"

ممّا لاشك فيه بأن قانون "جاستا" يرتدي حلّة قانون العطل والضرر، لكنّه بالحقيقة يُعدّل قانون الحصانة السيادية للدول الخارجية

15 كانون الأول 2016

رأي

سعد الحريري

عمـاد مـوسـى

بابا سعد وهدية الأعياد

السؤال الأكثر تداولاً بين الإعلاميين والأكثر استعمالاً في مطالع النشرات في هذه الأيام الطافحة بالبشر والسعادة والسعادين: "هل تكون الحكومة هدية الأعياد؟"

14 كانون الأول 2016