أي دور وأي رسالة؟

ما إن تفتح الكتاب حتى تجد نفسك في ربيع 2011، في خضم الحدث، تماماً كما كان: "حشود مئات الألوف من الناس- نساء ورجال، كبار وصغار"، يرقصون الدبكة على موسيقى الدربكة