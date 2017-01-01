أي دور وأي رسالة؟

رأي
كلّ الوقائع السياسيّة منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة في 31 تشرين الأوّل الفائت، تؤكّد أنّ لبنان دخل مرحلة تدوير الأزمات وإدارتها، وليس حلّها
24 كانون الأول 2016
ملفّــات
بعد شهر ونيّف من الأخذ والردّ والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت حكومة العهد الأولى لتفتح الطريق أمام "معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير"
19 كانون الأول 2016
بعد "جهاده" في حلب، كان لا بدّ لـ"حزب الله" أن يولي اهتمامه "جهاد" عين التينة، فأعاد تصليب موقف "مكلَّفه الشرعي" نبيه برّي
17 كانون الأول 2016
ممّا لاشك فيه بأن قانون "جاستا" يرتدي حلّة قانون العطل والضرر، لكنّه بالحقيقة يُعدّل قانون الحصانة السيادية للدول الخارجية
15 كانون الأول 2016
السؤال الأكثر تداولاً بين الإعلاميين والأكثر استعمالاً في مطالع النشرات في هذه الأيام الطافحة بالبشر والسعادة والسعادين: "هل تكون الحكومة هدية الأعياد؟"
14 كانون الأول 2016
يخشى ناشطون من أن تكون البيانات "البيومترية" التي جمعتها السلطات اللبنانية عرضةً للوقوع بسهولة في أيدٍ غير مرغوبة
ما إن تفتح الكتاب حتى تجد نفسك في ربيع 2011، في خضم الحدث، تماماً كما كان: "حشود مئات الألوف من الناس- نساء ورجال، كبار وصغار"، يرقصون الدبكة على موسيقى الدربكة
بعد شهر ونيّف من الأخذ والردّ والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت حكومة العهد الأولى لتفتح الطريق...
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات نظام بشار الأسد وحلفاءه سيطروا على الحي القديم في حلب...
أورد تقرير سرّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران شحنت 11 طنًّا من الماء الثقيل إلى الخارج من...
24 كانون الأول 2016
كلّ الوقائع السياسيّة منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة في 31 تشرين الأوّل الفائت، تؤكّد أنّ لبنان دخل...
17 كانون الأول 2016
بعد "جهاده" في حلب، كان لا بدّ لـ"حزب الله" أن يولي اهتمامه "جهاد" عين التينة، فأعاد تصليب موقف...
15 كانون الأول 2016
ممّا لاشك فيه بأن قانون "جاستا" يرتدي حلّة قانون العطل والضرر، لكنّه بالحقيقة يُعدّل قانون الحصانة...
10 كانون الأول 2016
هناك اختبار قوي أمام العهد، بجميع مستوياته الرسميّة والحزبيّة والسياسيّة والشعبيّة، لإثبات قدرته...
3 كانون الأول 2016
تحت موجات التوجّس من نيّات العرقلة الموصوفة للعهد الجديد، يكمن لدى اللبنانيّين حسّ بالارتياح، ليس...
14 كانون الأول 2016
السؤال الأكثر تداولاً بين الإعلاميين والأكثر استعمالاً في مطالع النشرات في هذه الأيام الطافحة...
بداية الطريق تكون بأن يتساوى اللبنانيون في الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة كما وعد العماد عون...
تُطالعُك وأنت تسير في شوارع مدينة بيروت أو حتى بالأرياف اللبنانية لافتاتٍ تُعلِن عن ملكٍ للبطاطا...
"لسوء" حظي أنني زرت الاتحاد السوفياتي قبل الانهيار بقليل، الزيارة كانت متصلة بتداعيات الحرب الأهلية...
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